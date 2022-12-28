المنطقة الشرقية تحتضن معسكر أخضر السيدات.. استعداداً للبطولة الدولية

واستدعت المدير الفني للمنتخب السعودي، الألمانية مونيكا ستاب 25 لاعبة وهن: "نوال خالد، سارة خالد، ليلى علي، منى عبدالرحمن، لين محمد، بيان صدقه، تاله الغامدي، دلال عبداللطيف، هلا خاشقجي، لانا عبدالرزاق، أسيل صالح، شروق الهوساوي، رغد حلمي، رغد مخيزن، سارة حمد، مريم التميمي، ليان جوهري، صبا توفيق، مجد العتيبي، جوري طارق، البندري مبارك، مباركة محمد، فاطمة منصور، نورة إبراهيم، فدوى خالد".