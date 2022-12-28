المنطقة الشرقية تحتضن معسكر أخضر السيدات.. استعداداً للبطولة الدولية

ينطلق الاثنين المقبل معسكر المنتخب السعودي الأول للسيدات والذي سيقام في المنطقة الشرقية استعداداً للبطولة الودية الدولية التي سيشارك فيها أخضر السيدات بجانب منتخبات باكستان، جزر القمر، موريشيوس.
واستدعت المدير الفني للمنتخب السعودي، الألمانية مونيكا ستاب 25 لاعبة وهن: "نوال خالد، سارة خالد، ليلى علي، منى عبدالرحمن، لين محمد، بيان صدقه، تاله الغامدي، دلال عبداللطيف، هلا خاشقجي، لانا عبدالرزاق، أسيل صالح، شروق الهوساوي، رغد حلمي، رغد مخيزن، سارة حمد، مريم التميمي، ليان جوهري، صبا توفيق، مجد العتيبي، جوري طارق، البندري مبارك، مباركة محمد، فاطمة منصور، نورة إبراهيم، فدوى خالد".
ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في البطولة التي تقام جميع مبارياتها على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، يوم الأربعاء 11 يناير بمواجهة منتخب موريشيوس، فيما يلتقي في ثاني مواجهاته بمنتخب جزر القمر يوم الأحد 15 يناير، ويختتم مشواره بمواجهة المنتخب الباكستاني يوم الخميس 19 يناير.
وأشادت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي المشرف العام على كرة القدم النسائية لمياء بن بهيان بالتطور الملموس لأخضر السيدات، مؤكدة على أهمية الإعداد في الفترة القادمة سعياً لدخول المنتخب في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما أشارت للتطور الكبير في مستوى اللاعبات والذي ساهم فيه الدوري الممتاز للسيدات.
وقالت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد إن المنتخب سيسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البطولة، مؤكدة على حرص الاتحاد لتسخير كافة الإمكانات من أجل المضي قدماً نحو تحقيق الإنجازات لكرة القدم النسائية.