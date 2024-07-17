اتحاد جدة يوافق على شروط دي بروين تمهيدًا لانتقاله إلى الدوري السعودي

ذكر تقارير إنجليزي، أن نادي الاتحاد السعودي، وافق على الشروط الشخصية للبلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب موقع TEAMtalk" " البريطاني، وافق الاتحاد بالفعل على الشروط الشخصية مع نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، لكنهم لم يتمكنوا بعد من إبرام صفقة مع فريق بيب جوارديولا.
وانتقل دي بروين (32 عامًا) إلى مانشستر سيتي في صيف 2015، قادمًا من فريق فولفسبورغ.
وقاد دي بروين مانشستر سيتي لتحقيق 16 لقبًا، بينها 6 ألقاب للدوري الإنجليزي، و5 لكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ولقبان لكأس إنجلترا، ولقب لكل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدرع الخيرية.
وينتهي عقد كيفين مع بطل أوروبا صيف 2025، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" وتبلغ قيمة البلجيكي نحو 60 مليون يورو.