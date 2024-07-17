اتحاد جدة يوافق على شروط دي بروين تمهيدًا لانتقاله إلى الدوري السعودي

وبحسب موقع TEAMtalk" " البريطاني، وافق الاتحاد بالفعل على الشروط الشخصية مع نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، لكنهم لم يتمكنوا بعد من إبرام صفقة مع فريق بيب جوارديولا.