السعودي بدر التميمي يتوج بطلاً للعالم في رماية الخيل بمشاركة 52 دولة

في إنجاز دولي جديد، تُوِّج الفارس السعودي بدر التميمي بطلاً للعالم في بطولة العالم الـ17 للرماية من على ظهر الخيل 2025، التي أُقيمت منافساتها في منغوليا، بمشاركة 85 فارسًا وفارسة يمثلون 52 دولة.