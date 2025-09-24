جولف السعودية تعزز حضور اللعبة عالمياً عبر محطة أرامكو هيوستن

قدمت جولف السعودية أسبوعاً استثنائياً حافلاً بالفعاليات والأنشطة التفاعلية خلال بطولة أرامكو هيوستن، التي اختتمت مؤخراً في نادي جولف كريست بولاية تكساس ضمن المحطة قبل الأخيرة من سلسلة بطولات PIF العالمية، وتوجت بلقبها الإسبانية نوريا إيتوريوز.
وعكست الفعاليات المصاحبة للبطولة رؤية جولف السعودية في ترسيخ حضور اللعبة عالمياً، حيث عاش عشاق الجولف والمبتدئون تجربة متكاملة امتدت إلى الجماهير التي توافدت لمتابعة المنافسات، في حدثٍ ترك بصمة خاصة وذكريات راسخة لدى اللاعبين والجمهور على حد سواء.
وشكلت محطة تكساس أول ظهور لسلسلة PIF العالمية ضمن أجندة الجولة الأوروبية للسيدات في الولاية، وهو ما أبرز التزام جولف السعودية برسالتها الهادفة إلى كسر الحواجز وتعزيز انتشار اللعبة عالمياً، من خلال أنشطة تدريبية وتجارب عملية شارك فيها المئات داخل مرافق النادي.
وفي إطار مبادرة "مستقبل مستدام"، شاركت نحو 240 فتاة من ضيوف جمعية الجولف الإسلامية (MGA) في جلسات تفاعلية تناولت المهارات المتنوعة التي تنمّيها ممارسة الجولف، بما يرسخ دوره كمنصة للتطوير الشخصي والمهني.
كما برزت مبادرة "Go Golf" المجتمعية بمشاركة 55 لاعباً استفادوا من خبرات مدربي جولف السعودية، إلى جانب استقبال 30 فتاة بدعوة من مؤسسة Girls Inc Houston غير الربحية، و30 لاعباً من برنامج First Tee Houston التابع لجمعية هيوستن للجولف، حيث خاضوا تجارب تدريبية تهدف إلى غرس القيم وتنمية المهارات الحياتية للأطفال واليافعين من خلال الجولف.
وفي بادرة بيئية لافتة، أطلقت جولف السعودية مبادرة بالتعاون مع منظمة Trees For Houston، تمثلت في التعهد بزراعة خمس أشجار مقابل كل ضربة "بيردي" تُسجَّل عند الحفرة الرابعة عشرة (بار 5). وأسفر الأداء المميز لـ104 لاعبين عن تسجيل أعداد كبيرة من ضربات "البيردي" و"الإيغل"، ما نتج عنه زراعة نحو 600 شجرة جديدة في أنحاء ولاية تكساس، في خطوة تعكس دمج الرياضة مع مبادئ الاستدامة المجتمعية والبيئية.
وبعد ختام ناجح لمحطة هيوستن على المستويين الرياضي والمجتمعي، تتواصل منافسات سلسلة بطولات PIF العالمية بمحطتها المقبلة في ميشن هيلز بالصين خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، وسط استمرار الفعاليات المصاحبة التي تعكس رسالة السلسلة في توسيع قاعدة جماهير الجولف وتعزيز حضورها الدولي.