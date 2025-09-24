جولف السعودية تعزز حضور اللعبة عالمياً عبر محطة أرامكو هيوستن

وفي بادرة بيئية لافتة، أطلقت جولف السعودية مبادرة بالتعاون مع منظمة Trees For Houston، تمثلت في التعهد بزراعة خمس أشجار مقابل كل ضربة "بيردي" تُسجَّل عند الحفرة الرابعة عشرة (بار 5). وأسفر الأداء المميز لـ104 لاعبين عن تسجيل أعداد كبيرة من ضربات "البيردي" و"الإيغل"، ما نتج عنه زراعة نحو 600 شجرة جديدة في أنحاء ولاية تكساس، في خطوة تعكس دمج الرياضة مع مبادئ الاستدامة المجتمعية والبيئية.