"رونالدو": القيادة والتحدي مضمونان.. أنا فخور بهذا الفريق.. نحن البرتغال

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، سعادته بمناسبة تأهُّل منتخب بلاده إلى ثُمن النهائي ييورو 2024، بعد الفوز على تركيا.
وكسب المنتخب البرتغالي نظيره التركي بثلاثية نظيفة في منافسات الجولة الثانية من منافسات الدور الأول لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "القيادة والتحدي مضمونان. أنا فخور بهذا الفريق. نحن البرتغال".
وأصبح رونالدو أكثر لاعب يصنع أهدافًا في تاريخ اليورو مناصفة مع التشيكي بوبورسكي؛ وذلك بعد أن صنع ثالث أهداف "الملاحين" في مرمى تركيا مساء أمس السبت.