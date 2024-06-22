"رونالدو": القيادة والتحدي مضمونان.. أنا فخور بهذا الفريق.. نحن البرتغال

وأصبح رونالدو أكثر لاعب يصنع أهدافًا في تاريخ اليورو مناصفة مع التشيكي بوبورسكي؛ وذلك بعد أن صنع ثالث أهداف "الملاحين" في مرمى تركيا مساء أمس السبت.