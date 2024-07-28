رسميًا .. نيوم يتعاقد مع سلمان الفرج

أعلن نادي نيوم الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي، اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع الدولي السعودي سلمان الفرج قائد نادي الهلال السابق، لتعزيز صفوف الفريق، ابتداءً من الموسم الجديد 2024 / 2025 ، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة (إكس) مقطع فيديو، يظهر به اللاعب مرتديًا قميص المنتخب السعودي، وفريقه الجديد، وعلق عليه : "سلمان الفرج هنا".
من جانب آخر، نادي الهلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) ، تحت عنوان" 23 ذهبًا.. سلمان الفرج مسيرة مجد .. شكرًا سلمان الفرج"، يحتوي على أبرز لحظات اللاعب في النادي.
وكان نادي الهلال، قد أعلن في الأول من يوليو الجاري رحيل سلمان الفرج عن الفريق، على الرغم من تبقي عام في عقده ، وذلك بقرار من المدير الفني للفريق جورجي جيسوس.
ويعد سلمان الفرج أحد اللاعبين التاريخيين في مسيرة الهلال، منذ تصعيده إلى الفريق الأول في يوليو 2008، حيث توج بـ21 بطولة مع الهلال، بين الدوري السعودي (8 مرات) وكأس خادم الحرمين الشريفين (5 مرات)، وكأس السوبر السعودي (3 مرات)، وكأس ولي العهد (3 مرات) ودوري أبطال آسيا (مرتين).
كما يعد سلمان الفرج ، أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، منذ انطلاقته موسم 2008 / 2009، برصيد ثمانية ألقاب.
وبات صاحب الـ 35عامًا، تاسع صفقات فريق نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن عززت إدارة النادي صفوف الفريق بـ8 لاعبين، وهم: البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد السابق، وأسامة الخلف بعد نهاية عقده مع الفيحاء، وعباس الحسن لاعب الفتح، والحارس مصطفى ملائكة، عبدالملك العييري، والمهاجم السنغالي مباي دياني، إسلام هوساوي، لاعب الوحدة، الغيني ألفا سيميدو، لاعب الطائي، إضافة إلى التعاقد مع البرازيلي بريكليس شاموسكا لتولي مهمة تدريب الفريق.