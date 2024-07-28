رسميًا .. نيوم يتعاقد مع سلمان الفرج

وبات صاحب الـ 35عامًا، تاسع صفقات فريق نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن عززت إدارة النادي صفوف الفريق بـ8 لاعبين، وهم: البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد السابق، وأسامة الخلف بعد نهاية عقده مع الفيحاء، وعباس الحسن لاعب الفتح، والحارس مصطفى ملائكة، عبدالملك العييري، والمهاجم السنغالي مباي دياني، إسلام هوساوي، لاعب الوحدة، الغيني ألفا سيميدو، لاعب الطائي، إضافة إلى التعاقد مع البرازيلي بريكليس شاموسكا لتولي مهمة تدريب الفريق.