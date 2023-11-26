نجم ويست هام الإنجليزي يدخل قائمة المطلوبين للأندية السعودية

ووفقًا للتقرير، يُعتبر "بن رحمة"، الذي يلعب حاليًا مع وست هام، واحدًا من نجوم الدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من عدم تلقيه عروضًا جادة حتى الآن، يُتوقع أن يتلقى عروضًا من عدة أندية سعودية قبل الموسم الرياضي المقبل.