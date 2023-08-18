"الاتحاد" يقدّم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع أنطوان غريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن تلقّي الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب نادي أتليتكو مدريد الإسباني، عرضًا ضخمًا من نادي الاتحاد؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب صحيفة "Sport" الفرنسية، فإن إدارة الاتحاد وضعت غريزمان أحد أهم أولوياتها لضمّه بالموسم الجديد، مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي السعودي سيحصلون على مساعدة كريم بنزيما، ونغولو كانتي اللذين انضمّا إلى الفريق هذا الصيف؛ لإقناع غريزمان بقبول العرض.
وأفادت أيضًا الصحيفة بأن اللاعب الفرنسي لن يكون منغلقًا على فكرة الانضمام إلى المملكة العربية السعودية، كما أن النادي السعودي مستعد لدفع شرط الإفراج عن غريزمان البالغ 25 مليون يورو، وراتبًا سنويًا للاعب يبلغ نحو 40 مليون يورو.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن غريزمان تلقى اتصالًا من قبل مسؤولي النصر، للتوقيع معه، ولكن أتليتكو مدريد اشترط دفع مبلغ 25 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الفرنسي.
وكان قد انضم غريزمان البالغ من العمر 32 عامًا، إلى صفوف النادي الإسباني في 2014، ثم انتقل إلى برشلونة في 2019، ليعود للعب مرة أخرى إلى أتليتكو مدريد في 2021.