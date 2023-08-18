"الاتحاد" يقدّم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع أنطوان غريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني

وكان قد انضم غريزمان البالغ من العمر 32 عامًا، إلى صفوف النادي الإسباني في 2014، ثم انتقل إلى برشلونة في 2019، ليعود للعب مرة أخرى إلى أتليتكو مدريد في 2021.