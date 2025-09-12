الأمير فهد بن جلوي: رعاية ولي العهد الكريمة للحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن امتداد لدعم القطاع الرياضي

رفع الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، على رعايته الكريمة للحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة، معتبرًا ذلك امتدادًا لدعمه الدائم للقطاع الرياضي عمومًا ولرياضة الآباء والأجداد خصوصًا.
وقال: "أثمر دعم سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ لرياضة الهجن في المملكة عن تنميتها وتطورها، وجعل المملكة مركزًا رئيسًا لهذه الرياضة، وملتقى لمحبيها وملاكها من مختلف دول العالم".
وأضاف: "هذه الرعاية مصدر فخر واعتزاز لكل رياضيي الوطن عامة، ولمنسوبي قطاع الهجن خاصة، وهي تتويج سامٍ لرياضة الآباء والأجداد التي وصلت ـ بدعم سموه ـ إلى العالمية، ونالت مكانتها بين مختلف الرياضات. وهو سر نجاحاتها المتواصلة، بمتابعة يومية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، التي أسهمت في تعزيز الجهود المبذولة ونجاح مهرجانات وبطولات الهجن".
وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للهجن أن هذه الرياضة تعكس التراث الأصيل للمملكة وشعبها، مشيرًا إلى حرص ملاك الهجن من داخل المملكة وخارجها على المشاركة في المهرجان، بما يعكس أهميتها وعمق ارتباطها بالهوية الوطنية.
ولفت إلى اهتمام الاتحاد بمختلف منافسات الهجن، مؤكدًا أن "الهجّان هو الأساس كما هو الحال مع لاعبي اللجنة الأولمبية، إذ تسخر لهم الإمكانات لتحقيق البطولات، ويحظون بالدعم والمساندة ليظهروا في أفضل مستوياتهم خلال السباقات المتنوعة".