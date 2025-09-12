الأمير فهد بن جلوي: رعاية ولي العهد الكريمة للحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن امتداد لدعم القطاع الرياضي

رفع الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، على رعايته الكريمة للحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة، معتبرًا ذلك امتدادًا لدعمه الدائم للقطاع الرياضي عمومًا ولرياضة الآباء والأجداد خصوصًا.