بالصور.. "سبق" في اختتام البطولة الثانية لالتقاط الأوتاد بالقصيم.. عروض استثنائية تربط الأجيال بتراث الفروسية

اختُتِمت اليوم السبت، فعاليات البطولة الثانية لالتقاط الأوتاد في منطقة القصيم، بمشاركة 72 فارسًا وفارسة يمثلون نخبة من أبطال رياضة الفروسية في المملكة. ونُظّمت هذه البطولة لمدة ثلاثة أيام من 14- 16 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين الاتحاد السعودي للفروسية وسكرتارية رياضة ومرابط الخيل بإمارة القصيم، التي تُعَد أحد برامج السكرتارية الهادفة لدعم المهتمين برياضة الفروسية، وتعزيز الاهتمام بمثل هذه الرياضات التراثية.
وتَضمنت البطولة التي شهدت "سبق" منافساتها المتنوعة، إبراز مهارات الفروسية والإتقان في التقاط الأوتاد؛ مما يجسّد التراث العريق والثقافة الرياضية الممتدة في المنطقة.
ويأتي هذا الحدث امتدادًا لبرامج رياضة الفروسية بمنطقة القصيم بدعم متواصل من سمو أمير المنطقة الذي يحرص على تشجيع وتطوير مثل هذه الأنشطة الرياضية، الذي يتنافس المشاركون لتقديم عروض استثنائية تعزز من مكانة الرياضة وتربط الأجيال بتراث الفروسية المتميز.