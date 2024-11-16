بالصور.. "سبق" في اختتام البطولة الثانية لالتقاط الأوتاد بالقصيم.. عروض استثنائية تربط الأجيال بتراث الفروسية

اختُتِمت اليوم السبت، فعاليات البطولة الثانية لالتقاط الأوتاد في منطقة القصيم، بمشاركة 72 فارسًا وفارسة يمثلون نخبة من أبطال رياضة الفروسية في المملكة. ونُظّمت هذه البطولة لمدة ثلاثة أيام من 14- 16 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين الاتحاد السعودي للفروسية وسكرتارية رياضة ومرابط الخيل بإمارة القصيم، التي تُعَد أحد برامج السكرتارية الهادفة لدعم المهتمين برياضة الفروسية، وتعزيز الاهتمام بمثل هذه الرياضات التراثية.