ناشئو "أخضر اليد" يُنهون مشاركتهم العالمية بالحصول على المركز الـ12

واستهل المنتخب السعودي مشواره في هذه البطولة بالخسارة أمام منتخب ألمانيا، ثم تعادل مع منتخب الأرجنتين، وحقق الفوز على منتخب أمريكا، وذلك في مجموعته بالدور التمهيدي؛ ليتأهل إلى الدور الرئيسي، ويتغلب على إيران، ويخسر من جزر فارو، قبل أن يخسر من أمام التشيك والنرويج في مباراة تحديد المراكز من الـ9 إلى الـ12.