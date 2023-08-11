ناشئو "أخضر اليد" يُنهون مشاركتهم العالمية بالحصول على المركز الـ12

أنهى المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2004) مساء أمس الجمعة 11 أغسطس 2023م مشاركته في بطولة العالم المقامة في كرواتيا بالحصول على في المركز الثاني عشر من بين 32 منتخبًا مشاركًا في النسخة العاشرة من البطولة.
وخاض المنتخب السعودي 7 مباريات خلال البطولة، حقق خلالها انتصارين، وخسر في 4 مواجهات، وتعادل في مواجهة وحيدة.
ويعد هذا الظهور العالمي الثاني للأخضر في بطولة العالم للناشئين تاريخيًّا بعد أن ظهر في نسخة عام 2019م بمقدونيا، وحقق فيها المركز العشرين.
واستهل المنتخب السعودي مشواره في هذه البطولة بالخسارة أمام منتخب ألمانيا، ثم تعادل مع منتخب الأرجنتين، وحقق الفوز على منتخب أمريكا، وذلك في مجموعته بالدور التمهيدي؛ ليتأهل إلى الدور الرئيسي، ويتغلب على إيران، ويخسر من جزر فارو، قبل أن يخسر من أمام التشيك والنرويج في مباراة تحديد المراكز من الـ9 إلى الـ12.