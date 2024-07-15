الاتحاد يرفع قيمة عرضه لأستون فيلا لضم موسى ديابي

تواصل إدارة نادي الاتحاد، مساعيها للتعاقد مع موسى ديابي، جناح أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقاً للصحفي الإيطالي "رود جاليتي" فإن إدارة نادي الاتحاد رفعت قيمة العرض من أجل ضم موسى ديابي إلى 65 مليون دولار، على أقساط، قيمة القسط الأول ستكون 25 مليون دولار.
وذكر الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه في منصة "إكس"، أن نادي الاتحاد عرض على موسى ديابي، عقداً طويل الأمد مقابل راتب سنوي 12 مليون دولار.
وأوضح الصحفي الإيطالي، أن ناديي الاتحاد وأستون فيلا في مفاوضات دائمة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال موسى ديابي.
وانضم صاحب الـ25عاماً، إلى صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي في صيف 2023 لمدة 5 أعوام، قادماً من باير ليفركوزن.