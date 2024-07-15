الاتحاد يرفع قيمة عرضه لأستون فيلا لضم موسى ديابي

ووفقاً للصحفي الإيطالي "رود جاليتي" فإن إدارة نادي الاتحاد رفعت قيمة العرض من أجل ضم موسى ديابي إلى 65 مليون دولار، على أقساط، قيمة القسط الأول ستكون 25 مليون دولار.