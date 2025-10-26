دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025": السعودية ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية

بن جلوي يتوّج الأبطال

توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومحمد جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لوزن 56 كجم.