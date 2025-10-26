دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025": السعودية ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية

انتزعت لاعبة المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية تالا المزروع، الميدالية الذهبية لمسابقة (EFootball)، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025"، اليوم الأحد، مسجّلة بذلك اسمها كأول سعودية تنال ميدالية في دورات الألعاب الآسيوية بمختلف مسمياتها (الكبار – الشباب – الصالات المغلقة والفنون القتالية).
وجاء حصول المزروع على الذهبية عقب تجاوز نظيرتها من لاوس في نصف النهائي بنتيجة 2–1 و3–0، وفوزها في المباراة النهائية على التايلندية دونياشيت سوبوادي بثلاثية نظيفة (3–0، 1–0، 3–1).
وأضاف لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال محمد آل عجيان الميدالية السعودية الثانية في منافسات اليوم الأحد، بعد تحقيقه المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة النتر لوزن 56 كجم، بعد أن رفع 138 كجم، فيما نال ربّاع الصين الذهبية برفعه 141 كجم، والفلبين ثالثًا بـ137 كجم.
بن جلوي يتوّج الأبطال
توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومحمد جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لوزن 56 كجم.
وبهذه الميداليات، ارتفع الرصيد السعودي إلى 12 ميدالية (3 ذهبيات، 4 فضيات، 5 برونزيات)، محتلاً المركز العاشر في جدول ترتيب الدورة.
اليد تواجه الصين
اكتسح المنتخب السعودي لكرة اليد صدارة المجموعة الأولى من مسابقة كرة اليد، معززًا بذلك تأهله إلى نصف النهائي، عقب فوزه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على نظيره البحريني بنتيجة 33–27.
ويواجه "أخضر اليد" في نصف النهائي نظيره الصيني، وصيف المجموعة الثانية، عند الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل على صالة أم الحصم بالمنامة، على أن تلاقي البحرين نظيرها الكويت في المباراة الثانية من نصف النهائي.
وكان "أخضر اليد" قد فاز في جميع لقاءاته بدور المجموعات على المالديف 71–7، والأردن 33–11، وهونغ كونغ 43–16.
سلة 3×3 لربع النهائي
تأهل فريق السعودية لكرة السلة 3×3 إلى دور ربع النهائي، بعد فوزه اليوم الأحد في لقائه الأول على سريلانكا 17–16، وتغلبه على اليمن في المباراة الثانية بنتيجة 16–11، في صالة أم الحصم الرياضية بالمنامة.
ويخوض "الأخضر" لقاء ربع النهائي عند الواحدة والنصف من ظهر غدٍ الاثنين أمام الفائز من مباراة البحرين والصين التي تُقام صباح اليوم ذاته.
كرة الطاولة تواصل المشاركة
خسر لاعب منتخب السعودية لكرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر في افتتاح منافسات دور المجموعات لفردي الشباب أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 3–0، فيما خسرت نهال القحطاني في منافسات فردي البنات أمام لاعبة الصين تايبيه بنتيجة 0–3.
كما خسر الثنائي أمام كمبوديا في الزوجي بنتيجة 1–3، وخسر سعود الطاهر أمام لاعب هونغ كونغ بنتيجة 3–1 في فردي الشباب.
ويستكمل الثلاثي مشاركتهم غدًا الاثنين: عبدالرحمن الطاهر أمام لاعب لبنان (12:30 ظهرًا)، سعود الطاهر أمام لاعب اليمن (1:00 ظهرًا)، ونهال القحطاني أمام لاعبة كمبوديا (3:00 عصرًا).
قدم الصالات يختتم مشاركته
تغلّب المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 17 عامًا على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 3–1، في ختام مبارياته بالدورة.
سجل الأهداف: أحمد الحارثي، راكان العرياني، وفهد كعبي. أنهى "الأخضر" مشاركته في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية التي ضمّت: إيران، تايلاند، وقيرغيزستان.
المحيميد والحوار في منافسات الأثقال
يواصل الرباعان عبدالله المحيميد وعلي الحوار مشاركتهما في رفع الأثقال غدًا الاثنين، حيث يشارك المحيميد في منافسات وزن 65 كجم عند الرابعة عصرًا، والحوار في وزن 71 كجم عند السابعة مساءً.
الرياضات الإلكترونية والسباحة والدراجات تبدأ غدًا
يشارك فيصل النفيسي في لعبة Street Fighter 6، بخمس مواجهات ضمن المجموعة الأولى، بينما يخوض طلال راجخان مواجهاته ضمن المجموعة الثانية أمام الأردن وسريلانكا والصين تايبيه والإمارات بدءًا من الثانية ظهرًا.
يدشّن فريق السباحة مشاركته عند العاشرة صباحًا بمدينة خليفة الرياضية، وتبدأ تصفيات سباقات السباحة بمشاركة غيث الفرائضي، علي البوسعيد، علي العبدالوهاب، عماد الصبياني، نواف الدوسري، كنعان الخطيب، غانم الصلحي، وخالد البلبسي، إضافة إلى سباق التتابع 4×100م.
وفي الدراجات، يشارك طه الخليفة في سباق فردي ضد الساعة بداية من الساعة 8:30 صباحًا، بمشاركة 22 درّاجًا على مسار ناصر بن حمد في المنامة.