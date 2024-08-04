بلجيكا تعلن انسحابها من مسابقة "الترايثلون" في الأولمبياد بسبب تلوث نهر السين

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد رحّب عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بإقامة المنافسات في السين في 31 يوليو، عن طريق نشر رسالة مرفقة مع مقطع فيديو للاعبي "ترايثلون" يسبحون في النهر "من خلال استثمار ضخم قامت به الدولة، مع باريس وفال دو مارن، نجحنا خلال أربعة أعوام بتحقيق ما كان مستحيلاً منذ 100 عام: نهر السين مناسب للسباحة". إنه تراث رائع للسكان و"التنوع البيولوجي".