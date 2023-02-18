برئاسة "الفيصل".. الأولمبية والبارالمبية السعودية تعقد جمعيتها العمومية

وتُصادق الاجتماعات، على المحاضر السابقة للاجتماع الثاني لمجلس الإدارة والجمعية العمومية الـ25، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة السابقة، وتقرير استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية، وتقرير المركز السعودي الأولمبي للتدريب، والأكاديمية الأولمبية السعودية، وتقرير لجنة اللاعبين، والتقرير المالي والإداري وعدد من التقارير الأخرى.