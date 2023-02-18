برئاسة "الفيصل".. الأولمبية والبارالمبية السعودية تعقد جمعيتها العمومية

تعقد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، غدًا الأحد، الجمعية العمومية الـ26 في قاعة مركز التدريب الأولمبي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وتتكون الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية من 97 اتحادًا ولجنة ورابطة رياضية، تتنوع بين أولمبية وبارالمبية وغير أولمبية ونوعية، إضافة لبعض الجهات والأفراد الأعضاء في الجمعية.
ويسبق الجمعيةَ، الاجتماعُ الثالث لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة عبدالعزيز باعشن.
وتُصادق الاجتماعات، على المحاضر السابقة للاجتماع الثاني لمجلس الإدارة والجمعية العمومية الـ25، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة السابقة، وتقرير استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية، وتقرير المركز السعودي الأولمبي للتدريب، والأكاديمية الأولمبية السعودية، وتقرير لجنة اللاعبين، والتقرير المالي والإداري وعدد من التقارير الأخرى.
وتشهد الجمعية، تكريم المتميزين رياضيًّا للعام 2022م، إضافة إلى توقيع عقد استضافة المملكة لإحدى الفعاليات الرياضية الكبرى.