عجلة دوري روشن للموسم الرياضي الجديد تنطلق بقمة النصر والرائد

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025م غدًا الخميس، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، ومتابعة عالمية مميزة؛ أوجدت إسهامات فاعلة في رفع وتيرة الكرة السعودية؛ وهو الأمر الذي يُعزز مكانة الدوري نحو مصاف أقوى الدوريات العالمية.
وتشهد انطلاقة مباريات الجولة الأولى غدًا ثلاث مباريات، يلتقي فيها التعاون نظيره الفيحاء على ملعب نادي التعاون في بريدة عند الساعة الـ7:10 مساءً، ويواجه الوحدة ضيفه الرياض بمدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عند التاسعة مساء، أما النصر فيواجه نظيره الرائد عند التاسعة مساء على ملعب الأول بارك.
وتُستكمل لقاءات الجولة بعد غد بلقاء فريق ضمك والخليج بملعب نادي ضمك بخميس مشيط عند الساعة الـ7:10 مساءً، ويلتقي الأهلي ضيفه العروبة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة التاسعة مساء، ويواجه القادسية نظيره الفتح على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة التاسعة مساء.
وتُختتم منافسات الجولة الأولى السبت المقبل بإقامة ثلاثة لقاءات، يواجه فيها الخلود ضيفه الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة عند الساعة الـ7:10 مساء، ويواجه الأخدود ضيفه الهلال على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران عند الساعة التاسعة مساء، ويلتقي الشباب نظيره الاتفاق عند الساعة التاسعة مساء على ملعب نادي الشباب بالعاصمة الرياض.