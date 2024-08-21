عجلة دوري روشن للموسم الرياضي الجديد تنطلق بقمة النصر والرائد

وتشهد انطلاقة مباريات الجولة الأولى غدًا ثلاث مباريات، يلتقي فيها التعاون نظيره الفيحاء على ملعب نادي التعاون في بريدة عند الساعة الـ7:10 مساءً، ويواجه الوحدة ضيفه الرياض بمدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عند التاسعة مساء، أما النصر فيواجه نظيره الرائد عند التاسعة مساء على ملعب الأول بارك.