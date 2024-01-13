بطولة آسيا 2023: اليابان أمام فيتنام.. والإمارات وإيران تواجهان هونغ كونغ وفلسطين

في المقابل، تشارك فلسطين في النهائيات للمرة الثالثة تواليًا من دون أن تسجل أي انتصار حتى الآن، وهي ليست في أفضل حالة فنية بعد فشلها في الفوز في مبارياتها 8 الأخيرة وتسجيلها هدفًا واحدًا خلالها.