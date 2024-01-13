بطولة آسيا 2023: اليابان أمام فيتنام.. والإمارات وإيران تواجهان هونغ كونغ وفلسطين

تستهل اليابان حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في كأس آسيا لكرة القدم سعيها نحو لقب خامس، عندما تواجه فيتنام غدًا ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس آسيا 2023 لكرة القدم التي انطلقت رسميًا أمس في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى الـ10 من فبراير المقبل.
وتصب الترشيحات في صالح المنتخب الياباني الذي حقق نتائج لافتة في الأشهر الـ14 الأخيرة بدأها بفوزين على ألمانيا وإسبانيا في دور المجموعات في مونديال قطر 2022، قبل أن يواصل عروضه القوية العام الماضي بتجديد الفوز على ألمانيا 4-1.
وفي المقابل، يبني منتخب الإمارات سلسلة نتائجه المميزة تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو عندما يلاقي هونغ كونغ غدًا ضمن المجموعة الثالثة.
ومنذ استلام مدرب كوريا الجنوبية السابق قيادة الإمارات في أغسطس بديلاً للأرجنتيني رودولفو أروابارينا، حقق "الأبيض" سلسلة من ستة انتصارات تواليًا رسميًا ووديًا، قبل أن يخسر أمام عمان 0-1 في آخر ودية قبل البطولة.
وفي المجموعة ذاتها، يستهل منتخب إيران سعيه لإحراز لقبه الرابع الغائب عن خزائنه منذ عام 1976 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم اليابان عندما يلتقي فلسطين للمرة الأولى في البطولة القارية.
ولم يخسر المنتخب الإيراني أي مباراة منذ خسارته أمام الولايات المتحدة في نهائيات مونديال قطر وتحديدًا في 29 نوفمبر 2022.
في المقابل، تشارك فلسطين في النهائيات للمرة الثالثة تواليًا من دون أن تسجل أي انتصار حتى الآن، وهي ليست في أفضل حالة فنية بعد فشلها في الفوز في مبارياتها 8 الأخيرة وتسجيلها هدفًا واحدًا خلالها.