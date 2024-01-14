"الاتحاد السعودي لكرة القدم" يكشف النقابَ عن منطقة المشجعين "عش الصقر" في قطر.. تعرف على التفاصيل

مع انطلاق بطولة كأس آسيا 2023 رسميًّا، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إطلاق "عش الصقر"؛ وهي منطقة حصرية للمشجعين من الجيل التالي؛ حيث يمكن للمشجعين الاستمتاع بتجربة غير عادية أثناء وجودهم في قطر لحضور البطولة التي تقام كل أربع سنوات.
يقع داخل قرية كتارا الثقافية بالدوحة "https://t.co/pCUCMV3bGQ"، إحدى المدن الخمس المضيفة؛ حيث تُقام مباريات مرحلة المجموعات ومراحل خروج المغلوب طوال المسابقة؛ تقدم عش الصقر رحلة تفاعلية إلى قلب كرة القدم السعودية، مع سلسلة من الميزات والتنشيطات الرئيسية في قلبها.
وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "عش الصقر هو أكثر من مجرد منطقة للمشجعين؛ فهو المكان الذي يمكن لعشاق كرة القدم استكشاف تاريخنا واستعادته من خلال اللعبة الجميلة التي لم يسبق لها مثيل".
تمّ تخصيص "عش الصقر" لعرض تاريخ كرة القدم الغني للمملكة العربية السعودية وروح المنتخب الوطني، وهو مستوحى من "البيت السعودي"، الجناح المخصص الذي حقّق نجاحًا كبيرًا وتقييمًا هائلًا من قبل المشجعين خلال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.
وكشف ياسر المسحل: "نريد دائمًا أن نذهب إلى أبعد الحدود فيما يتعلّق بتجارب المعجبين، ونعتقد أن الزوار سوف يشعرون بسعادة غامرة بما يوجد داخل عش الصقر".
تشتمل معالم الجذب داخل عش الصقر على "متحف الصقر"، وهو تحية ديناميكية للتاريخ الغني لكرة القدم السعودية؛ حيث يتم الاحتفاء بالشخصيات الأسطورية واللحظات التي لا تنسى في تاريخ كرة القدم السعودية. يضمّ متحف الصقور معروضات تفاعلية، وتذكارات ثمينة، وقصص لاعبين بارزين من العام الماضي؛ مما يربط التراث الروحي لكرة القدم السعودية بتطلعات الأجيال القادمة.
هناك عامل جذب آخر من المؤكّد أنه سيكون المفضل لدى الجماهير؛ وهو "عالم المستحيل"، وهي لعبة تفاعلية؛ حيث يمكن للزوار ارتداء أحذية أساطير كرة القدم. بفضل التكنولوجيا المتطورة، يمكن للناس تجربة إثارة تسجيل الأهداف التاريخية لأنفسهم، وتكرار لحظات بما في ذلك الهدف الرائع الذي سجله "سعيد العويران" عام 1994 ضد بلجيكا، وهدف "شايع النفيسة" الشهير عام 1984 ضد الصين، والهدف الأسطوري لسالم الدوسري ضد الأرجنتين في عام 2022.
وفي مكان آخر داخل "Falcon's Nest"، يمكن للمشجعين زيارة "Falcon's Academy" لتجربة أنشطة اختبار المهارات، والتي تم تصميم كل منها لتحدي وتحسين الجوانب المختلفة لقدرات كرة القدم. وتشمل هذه الألعاب "Speed Strike"؛ حيث يمكن للمشجعين التقدم والعمل على السرعة الهائلة لتسديداتهم، و"Field of Vision"؛ حيث يمكن للمشجعين تحسين سرعة ودقة التمريرات، و"Falcon's Nest Chip Shot"؛ حيث يمكن للمشجعين إتقان هذا الفن، من تقطيع الكرة بدقة الخبراء.
بالإضافة إلى ذلك يمكن للمشجعين زيارة "متجر الصقور"، وهو متجر للبضائع؛ حيث يمكن للزوار شراء سلع مخصصة، بما في ذلك قميص المنتخب الوطني، من بين العديد من المنتجات الأخرى.
وأضاف ياسر المسحل: "كرة القدم هي شغفنا الأول في المملكة العربية السعودية، والحب الذي يكنّه شعبنا ويشعر به لهذه الرياضة يتجاوز الأجيال". "الناس من جميع الأعمار، الرجال والنساء والفتيان والفتيات، يعرفون جميعًا عن أعظم لحظاتنا وأهدافنا وفرقنا ولاعبينا. والآن يوفر "Falcon’s Nest" فرصة للتعرّف بطرق لم يكن من الممكن أن يتخيّلها سوى القليل قبل عامين فقط.
يبدأ المنتخب السعودي للرجال مشواره في كأس آسيا 2023 يوم الثلاثاء بمواجهة عمان على ملعب خليفة الدولي، قبل مباريات المجموعة السادسة ضد قرغيزستان على ملعب أحمد بن علي، وتايلاند على ملعب المدينة التعليمية يومي 21 و25 يناير.
يستهلّ المنتخب السعودي للرجال مشواره في كأس آسيا 2023 يوم الثلاثاء، بمباراة ضد عمان على ملعب خليفة الدولي.
وسيتبع ذلك مباريات أخرى في المجموعة السادسة ضد قرغيزستان على ملعب أحمد بن علي يوم 21 يناير، وضد تايلاند على ملعب المدينة التعليمية يوم 25 يناير.