"الاتحاد السعودي لكرة القدم" يكشف النقابَ عن منطقة المشجعين "عش الصقر" في قطر.. تعرف على التفاصيل

هناك عامل جذب آخر من المؤكّد أنه سيكون المفضل لدى الجماهير؛ وهو "عالم المستحيل"، وهي لعبة تفاعلية؛ حيث يمكن للزوار ارتداء أحذية أساطير كرة القدم. بفضل التكنولوجيا المتطورة، يمكن للناس تجربة إثارة تسجيل الأهداف التاريخية لأنفسهم، وتكرار لحظات بما في ذلك الهدف الرائع الذي سجله "سعيد العويران" عام 1994 ضد بلجيكا، وهدف "شايع النفيسة" الشهير عام 1984 ضد الصين، والهدف الأسطوري لسالم الدوسري ضد الأرجنتين في عام 2022.