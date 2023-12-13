بطولة جولف السعودية المفتوحة توفر أنشطة للجمهور في منطقة المشجعين.. تعرف عليها

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي تقام خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر2023 أن البطولة ستوفر العديد من الأنشطة المرافقة مما يوفر قضاء وقت من المتعة لعشاق رياضة الجولف في المملكة العربية السعودية.
وتمثل البطولة الجولة الأخيرة من أجندة الجولة الآسيوية 2023 التي تقام في نادي الرياض للجولف حيث يتنافس عدد من نجوم الجولف ضد أفضل لاعبي الجولة.
وتركز بطولة السعودية المفتوحة لهذا العام على شعار #كسر_المستحيل وإلهام الجيل القادم من لاعبي الجولف والمشجعين والعائلات السعوديين حيث تتوفر التذاكر عبر الشريك weBook.
وبالإضافة إلى الاستمتاع ببطولة الجولف ذات المستوى العالي فإن العائلات مدعوة للتوجه إلى منطقة المشجعين والترفيه حيث سيكونون على موعد مع مشاهدة الثقافة السعودية من خلال العديد من الفقرات والتي تشتمل على ركوب الجمال ومشاهدة الصقور.
كما ستشتمل العروض الترفيهية على عرض المشاة التقليدي وما يرافقه من فقرات موسيقية تناسب كل الأذواق والكثير من العروض الثقافية.
وسيشهد يوما الجمعة والسبت أداء موسيقيي العود وكانان قبل أن يقدم راقصو LED عرضاً مذهلاً بمجرد ختام البطولة.
وحول البطولة قال تشو مين ثانت، مفوض الجولة الآسيوية والرئيس التنفيذي: " لا شك أن مشاركة هنريك ستينسون وكيفن نا في البطولة تعتبر تطوراً كبيراً في بطولة السعودية المفتوحة حيث ستكون البطولة الأقوى التي تجمع النجمين على الإطلاق وهذا بالطبع مع ما تحمله البطولة من أنشطة مصاحبة في منطقة المشجعين سيضمن نهاية أسبوع مميزة في الجولة الآسيوية.
وأضاف: "رياضة الجولف يجب أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بها ونحن على ثقة أن البطولة ستوفر يوماً ممتعاً للجميع لجذب الجماهير إلى لعبتنا المفضلة.
تبدأ التذاكر اليومية من 25 ريالاً مع توفر تذكرة الموسم أيضاً وتشمل جميع التذاكر قسيمة 25 ريالاً للأطعمة والمشروبات لكل يوم.
وبناء على قوانين البطولة يجب أن يكون الأطفال دون سن 18 عاماً مصحوبين مع شخص بالغ لديه تذكرة دخول.