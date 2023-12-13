بطولة جولف السعودية المفتوحة توفر أنشطة للجمهور في منطقة المشجعين.. تعرف عليها

وحول البطولة قال تشو مين ثانت، مفوض الجولة الآسيوية والرئيس التنفيذي: " لا شك أن مشاركة هنريك ستينسون وكيفن نا في البطولة تعتبر تطوراً كبيراً في بطولة السعودية المفتوحة حيث ستكون البطولة الأقوى التي تجمع النجمين على الإطلاق وهذا بالطبع مع ما تحمله البطولة من أنشطة مصاحبة في منطقة المشجعين سيضمن نهاية أسبوع مميزة في الجولة الآسيوية.