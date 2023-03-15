ضمن معسكر الإعداد لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يتغلب على الصين

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، على منتخب الصين بهدف دون مقابل، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب منطقة جبل علي، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.