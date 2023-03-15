ضمن معسكر الإعداد لكأس آسيا.. أخضر الناشئين يتغلب على الصين

تغلب المنتخب السعودي تحت 17 عاماً لكرة القدم، على منتخب الصين بهدف دون مقابل، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب منطقة جبل علي، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب نواف الجدعاني في الدقيقة 15 من مجريات الشوط الأول.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، محمد عبدالله، رياض يامي، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، عمار اليهيبي، نواف البشري، طلال حاجي.
ويستأنف المنتخب السعودي غداً الخميس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بالإمارات، على أن يلاقي منتخب الصين يوم السبت في المباراة التجريبية الثانية ضمن المعسكر.