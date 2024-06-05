بمشاركة أكثر من 300 من كبار قادة الأعمال الرياضية.. انطلاق أعمال منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي في لندن

ورحب مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار باسم إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية بالحضور، مستعرضاً جهود وزارة الاستثمار شريكاً إستراتيجياً داعماً لهذا الحدث، إذ تسعى الوزارة إلى تمكين المستثمرين في قطاع الرياضة، من خلال تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في جميع الإجراءات، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين في قطاع الرياضة، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال.