بمشاركة أكثر من 300 من كبار قادة الأعمال الرياضية.. انطلاق أعمال منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي في لندن

انطلقت في العاصمة البريطانية لندن اليوم أعمال منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي بملعب طيران الإمارات، والذي يهدف إلى جمع الجهات الرياضية من جميع أنحاء الشرق الأوسط لتطوير الرياضة الإقليمية.
ورحب مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار باسم إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية بالحضور، مستعرضاً جهود وزارة الاستثمار شريكاً إستراتيجياً داعماً لهذا الحدث، إذ تسعى الوزارة إلى تمكين المستثمرين في قطاع الرياضة، من خلال تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في جميع الإجراءات، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين في قطاع الرياضة، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال.
وشارك في الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "رؤية 2030 والمستقبل الرياضي للمملكة العربية السعودية"، كل من نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بهيان؛ ومدير عام الاستثمار في وزارة الرياضة السعودية المهندس منصور المقبل؛ ومدير عام تنمية قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض تركي بن محمد بن عودة.
وبحثت الجلسة سوق الرياضة السعودي بصفته من أكبر الأسواق الجاذبة في المنطقة، فقطاع الرياضة ينمو سريعاً، بما يتماشى مع زيادة الاهتمام والمشاركة في النشاط الرياضي، حيث استقطبت الأحداث الرياضية الأخيرة في المملكة العربية السعودية عدداً كبيراً من الزوار.
وضم المنتدى جلسات حوارية متنوعة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة والتحديات في مجال الرياضة في منطقة الشرق الأوسط، منها جلسة بعنوان "الشرق الأوسط وجهة عالمية جديدة للأحداث الرياضية الكبرى" وجلسة تحت عنوان "تطوير علاقات دائمة في مجال الرياضة والترفيه في الشرق الأوسط: اختيار الشركاء والفرص المناسبة" ركزت على إستراتيجيات بناء شراكات مستدامة ومثمرة في هذا القطاع.
وشارك في المنتدى ممثلو الحكومات وزارات الرياضة والأندية الرياضية وأكثر من 300 من كبار قادة الأعمال الرياضية من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومن المملكة العربية السعودية والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين. لمعرفة كيف يمكن للقطاعين العام والخاص العمل معاً لتحقيق الأهداف الرياضية الطموحة في المنطقة، وتعزيز مكانة الشرق الأوسط مركزاً عالميّاً للأحداث الرياضية الكبرى.
وتهدف وزارة الاستثمار من خلال المنتدى إلى تقديم خدمات مرنة ومتطورة للشركات المحلية والدولية في قطاع الرياضة سواءً من الشركات الناشئة أو الكبرى؛ من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.
وفي هذا الصدد تُجري وزارة الاستثمار دراسات مستمرة لسوق الرياضة السعودي، إضافة إلى عملها في حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تسليط الضوء على المقدرات الهائلة والفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية.