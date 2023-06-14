"شركة الطائرات المروحية" راعيًا رسميًّا لـ"الهلال"

وقَّع نادي الهلال اليوم الأربعاء اتفاقية رعاية رسمية مع شركة الطائرات المروحية "THC" التي تعد أول مُشغّل محلي للطائرات المروحية التجارية، وتأسست بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة.
وترتكز الاتفاقية على تعزيز الفرص المتبادلة للنمو والتقدم لطرفَي الشراكة، إلى جانب نيل "THC" عددًا من الحقوق التجارية، وذلك لمدة ثلاثة مواسم رياضية، تبدأ الموسم المقبل.
وعبَّر الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، المهندس "عبدالله الجربوع"، عن سعادته بتوقيع الرعاية مع "THC"، التي ستسهم في تعزيز قطاعَي الرياضـة والطيران المروحي في السعودية، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تتماشى مع أهداف النادي الساعية إلى التنوع في استثماراته التجارية مع مختلف القطاعات.
من جهته، علّق الرئيس التنفيذي لـTHC، السيد "أرنو مارتينيز" عن الرعاية قائلاً: "تعد شراكتنا مع نادي الهلال دليلاً راسخًا على قيم الانتماء الوطني، والطموح والسعي الدائم للتميز لطرفَي الشراكة". مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تهدف إلى إلهام عشاق كرة القدم بأهمية الطيران المروحي عبر تقديم خدمات جوية متميزة في جميع أنحاء السعودية، ومتطلعًا إلى مستقبل واعد وإنجازات مشتركة للشركة والهلال.
وشركة الطائرات المروحية إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وتأسست في عام 2018 بوصفها أول مُشغّل محلي للطائرات المروحية التجارية في السعودية، ويضم أسطولها حاليًا أكثر من 35 طائرة مروحية، وتقدم خدمات مثل: الإسعاف الجوي، الأعمال الجوية ورحلات النقل الخاصة والرحلات السياحية.