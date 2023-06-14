"شركة الطائرات المروحية" راعيًا رسميًّا لـ"الهلال"

من جهته، علّق الرئيس التنفيذي لـTHC، السيد "أرنو مارتينيز" عن الرعاية قائلاً: "تعد شراكتنا مع نادي الهلال دليلاً راسخًا على قيم الانتماء الوطني، والطموح والسعي الدائم للتميز لطرفَي الشراكة". مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تهدف إلى إلهام عشاق كرة القدم بأهمية الطيران المروحي عبر تقديم خدمات جوية متميزة في جميع أنحاء السعودية، ومتطلعًا إلى مستقبل واعد وإنجازات مشتركة للشركة والهلال.