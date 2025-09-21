لموسم 2025 – 2026 .. القادسية يصعد إلى الفئة (أ) في مبادرة الحوكمة

وقال الرئيس التنفيذي لنادي القادسية، جيمس بيسجروف: "يُعد حصول نادي القادسية على تصنيف الفئة (أ) ضمن مبادرة الحوكمة من وزارة الرياضة إنجازًا بارزًا وخطوة محورية في مسيرة النادي نحو التميز، سواء داخل الملعب أو خارجه. وباعتبار القادسية من نخبة الأندية التي حازت على هذا التصنيف المرموق، فإن الفئة (أ) تعكس أعلى مستويات الاحترافية المطبقة عبر الجوانب الإدارية والتشغيلية والتجارية للنادي، وذلك بفضل قيادة رئيس مجلس الإدارة، وتوجيهات المجلس، وجهود وتفاني جميع فرق العمل في النادي".