لموسم 2025 – 2026 .. القادسية يصعد إلى الفئة (أ) في مبادرة الحوكمة

حقق نادي القادسية إنجازًا إداريًا بارزًا بصعوده إلى الفئة (أ) ضمن نتائج التصنيف الإداري للأندية الرياضية في مبادرة الحوكمة، التي أعلنتها وزارة الرياضة في إطار إستراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي 2025 – 2026، لينضم بذلك إلى نخبة الأندية الكبرى في المملكة إلى جانب الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.
ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود القادسية في تطوير أنظمته الإدارية والمالية، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، بما يعكس التزامه بالمعايير التي وضعتها الوزارة لضمان استدامة الأندية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
وقال الرئيس التنفيذي لنادي القادسية، جيمس بيسجروف: "يُعد حصول نادي القادسية على تصنيف الفئة (أ) ضمن مبادرة الحوكمة من وزارة الرياضة إنجازًا بارزًا وخطوة محورية في مسيرة النادي نحو التميز، سواء داخل الملعب أو خارجه. وباعتبار القادسية من نخبة الأندية التي حازت على هذا التصنيف المرموق، فإن الفئة (أ) تعكس أعلى مستويات الاحترافية المطبقة عبر الجوانب الإدارية والتشغيلية والتجارية للنادي، وذلك بفضل قيادة رئيس مجلس الإدارة، وتوجيهات المجلس، وجهود وتفاني جميع فرق العمل في النادي".
وأضاف: "هذا الإنجاز يؤكد التزامنا الراسخ بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الخاصة بالأندية الرياضية، ويعكس مضي القادسية بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق ومستدام".
وتابع: "نتوجه بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، ولوزارة الرياضة، على دعمهم المتواصل وجهودهم في الارتقاء بمنظومة الحوكمة في القطاع الرياضي، بما يمكّن الأندية العامة والخاصة من النمو وضمان استدامة نجاحها. وسنواصل العمل على تحويل طموحاتنا إلى إنجازات، وتعزيز مكانة القادسية ليكون عنوانًا للتميّز من الخبر إلى العالم".
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن إستراتيجية دعم الأندية في عامها السابع، والتي تهدف إلى تطوير وتشغيل الأندية وضمان استدامتها إداريًا وماليًا عبر نموذج تمويلي قائم على الأداء يشمل ست مبادرات رئيسة: الحوكمة، الألعاب المختلفة، الدعم المباشر، الحضور الجماهيري، تطوير المنشآت، والتحول الرقمي، بميزانية إجمالية تصل إلى 986.010.000 ريال لدعم 68 ناديًا.