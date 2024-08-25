ولي العهد يُتوِّج فريق "فالكونز" بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية

توَّج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فريق "فالكونز" بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، خلال حفل ختام البطولة الذي يُعدُّ الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب الإلكترونية عالميًّا.
وقام سمو ولي العهد، الذي حضر حفل الختام، بتحية أبطال النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (فريق "فالكونز").
كما شهد الحفل أيضًا حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو.
وفاز "فالكونز" باللقب بعد جمعه 5 آلاف و665 نقطة في صدارة الفِرق المشاركة، فيما حل فريق ليكويد الهولندي بـ2545 نقطة في المركز الثاني، وفريق بي دي إس السويسري ثالثًا بألفَي نقطة.
وشهد الأسبوع الأخير من البطولة منافسات مثيرة في بطولتَي "روكيت ليغ" و"ببجي باتل غراوند" بعد أن وصلت الفِرق إلى الأدوار النهائية.
وتنافست الفِرق على جوائز مالية بلغت 3 ملايين دولار، مُقسَّمة على ثلاث بطولات: مليونا دولار لبطولة "ببجي باتل غراوند"، و500 ألف دولار لبطولة "روكيت ليغ"، و500 ألف دولار لبطولة "رين سبورت آر 1".
واختُتمت البطولة في مسارح "ساف أرينا" بحضور جماهيري كبير، استمتعوا بمباريات حماسية، وأجواء مليئة بالإثارة. واستمرت البطولة 8 أسابيع.