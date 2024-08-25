ولي العهد يُتوِّج فريق "فالكونز" بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية

توَّج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فريق "فالكونز" بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، خلال حفل ختام البطولة الذي يُعدُّ الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب الإلكترونية عالميًّا.