للمرة الثانية.. أخضر الناشئين يواجه أوزبكستان ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
ويستضيف "الأخضر" منتخب أوزبكستان، في تمام الثالثة والنصف مساءً، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا تغلّب في مباراته التجريبية الأولى يوم الاثنين الماضي على ضيفه منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-1.