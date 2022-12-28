للمرة الثانية.. أخضر الناشئين يواجه أوزبكستان ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.