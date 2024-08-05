المغرب ومصر يسعيان الليلة لتحقيق أول ميدالية أولمبية عربية في كرة القدم

من جانبه، قدم منتخب مصر مستويات جيدة في دور المجموعات رغم تعادله المخيب في البداية مع الدومينيكان من دون أهداف، إلا أنه عاد ليفوز على أوزبكستان 1-0، ثم حقق انتصارًا غاليًا على إسبانيا 2-1، ويصعد بطلًا لمجموعته، قبل أن يتخطى منتخب باراغواي بضربات الجزاء الترجيحية، بعد تعادل المنتخبين في الوقت الأصلي والإضافي 1-1.