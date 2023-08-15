باريس سان جيرمان يحاول بيع عقد الحارس كيلور نافاس للهلال

وسبق أن أبدى نادي النصر رغبته في التعاقد مع نافاس، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي انضم لحراسة مرمى باريس سان جيرمان في 2019 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني الذي لعب له لمدة 5 مواسم.