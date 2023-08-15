باريس سان جيرمان يحاول بيع عقد الحارس كيلور نافاس للهلال

كشف موقع "Sports Zone" عن محاولات مسؤولي باريس سان جيرمان، التفاوض مع إدارة الهلال لبيع عقد أحد لا عبي الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي.
وأفاد الموقع بأن النادي الفرنسي يحاول الاستفادة من المفاوضات مع الهلال لبيع عقد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى الفريق الفرنسي.
وأشار الموقع إلى أنه من أولوية النادي السعودي التعاقد مع المغربى ياسين بونو حارس إشبيلية، والبرازيلي إيرتون لوكاس، الظهير الأيسر لنادي فلامنغو البرازيلي.
وسبق أن أبدى نادي النصر رغبته في التعاقد مع نافاس، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي انضم لحراسة مرمى باريس سان جيرمان في 2019 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني الذي لعب له لمدة 5 مواسم.