تحت رعاية ولي العهد ونيابة عنه.. أمير الرياض يتوّج الفائزين بكأسي ولي العهد للخيل المنتَجة محليًّا وللإنتاج والمستورد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونيابة عنه –حفظه الله– حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس، أولى السباقات الكبرى للفئة الأولى على كأسي ولي العهد لشوطي الخيل المنتَجة محليًا، وللشوْط مفتوح الدرجات "إنتاج محلي ومستورد" المصنَّف دوليًا بدرجة "ليستد"، وذلك ضمن الحفل الثالث والأربعين من موسم سباقات الرياض بميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية، وبجائزة مالية قدرها مليونا ريال.
ولدى وصوله مقر الحفل، كان في استقباله كلٌّ من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد آل سعود.
عقب ذلك عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الثامن على كأس ولي العهد للإنتاج المحلي فئة أولى لمسافة 2400 متر، وحقق الجواد "ونعمين" العائد ملكيته إلى أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز المركز الأول، حيث سلّم أمير منطقة الرياض كأس الشوط للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.
وفي الشوط التاسع على كأس ولي العهد المصنَّف دوليًا (ليستد) لمسافة 2400 متر، فاز الجواد "صياح" العائد ملكيته إلى أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمركز الأول، وتسلم الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز كأس الشوط من أمير منطقة الرياض.
يُذكر أن الكأس يحمل أهمية خاصة لكونه يرتبط باسم سمو ولي العهد –حفظه الله– إضافةً إلى مكانته الكبيرة في خارطة السباقات السعودية نظرًا لفئويته العالية وقيمة جوائزه، فضلاً عن المستوى الفني الكبير للمشاركين، إذ شهد البرنامج النهائي مشاركة نخبة من أقوى الخيل في الميدان السعودي على مسافة 2400 متر.