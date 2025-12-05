تحت رعاية ولي العهد ونيابة عنه.. أمير الرياض يتوّج الفائزين بكأسي ولي العهد للخيل المنتَجة محليًّا وللإنتاج والمستورد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونيابة عنه –حفظه الله– حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس، أولى السباقات الكبرى للفئة الأولى على كأسي ولي العهد لشوطي الخيل المنتَجة محليًا، وللشوْط مفتوح الدرجات "إنتاج محلي ومستورد" المصنَّف دوليًا بدرجة "ليستد"، وذلك ضمن الحفل الثالث والأربعين من موسم سباقات الرياض بميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية، وبجائزة مالية قدرها مليونا ريال.