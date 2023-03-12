"خالد الفيصل": السعودية أصبحت وجهة رئيسة لسباقات "الراليات"

وقال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية - عقب الحفل الختامي لفعاليّات السباق :"أهنئ الجميع على المستوى المشرّف الذي تظهر فيه المملكة دائمًا في الأحداث الرياضية والعالمية المهمة، حيث قطعنا - ولله الحمد - في الاتحاد السعودي وشركة رياضة المحركات السعودية بدعم كبير من وزارة الرياضية شوطًا كبيرًا في تنظيم البطولات العالمية، وأصبحت المملكة وجهةً أساسية لمثل هذه البطولات المتنوعة التي تديرها وتنظمها أيادي شباب وفتيات هذا الوطن".