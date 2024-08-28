بمشاركة 20 لاعبًا.. اختتام أول بطولة تنس طاولة بحرية في جدة

من جانب آخر، قال الكابتن المهندس فارس الحلبي إنه يطمح لإقامة بطولة سعودية عالمية في تنس الطاولة البحرية لأول مرة في العالم، كما عبّر عن أمله في إقامة هذه البطولة في مشروع البحر الأحمر، متمنيًا دعم الفكرة وتطويرها وجذب المحترفين العالميين، ما سيُسهم في انتشار اللعبة.