بمشاركة 20 لاعبًا.. اختتام أول بطولة تنس طاولة بحرية في جدة

اُختتمت أول بطولة تنس طاولة بحرية ودية تُقام في جدة، شارك في البطولة، التي كانت من فكرة وتصميم المهندس الطبي الكابتن فارس الحلبي، 20 لاعبًا.
وفي نهاية المنافسات، تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجوائز مقدمة من المنتج المُخترع حديثًا، وهي طاولة تنس مصنوعة من مادتي الفايبر والفلين.
يُذكر أن البطولة جذبت أنظار عشاق البحر، وحظيت بإعجاب واستحسان الجماهير التي حضرت، نظرًا لفكرتها الجديدة والقيمة.
من جانب آخر، قال الكابتن المهندس فارس الحلبي إنه يطمح لإقامة بطولة سعودية عالمية في تنس الطاولة البحرية لأول مرة في العالم، كما عبّر عن أمله في إقامة هذه البطولة في مشروع البحر الأحمر، متمنيًا دعم الفكرة وتطويرها وجذب المحترفين العالميين، ما سيُسهم في انتشار اللعبة.