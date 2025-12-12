الأخضر يبدأ تدريباته استعدادًا لنصف نهائي كأس العرب

في إطار التحضيرات المتواصلة لنصف نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™، دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة.
وأشرف المدير الفني للمنتخب، إيرڤي رينارد، على الحصة التدريبية التي قُسّم خلالها اللاعبون إلى مجموعتين؛ حيث خضع اللاعبون الذين شاركوا أساسيًا في مواجهة فلسطين لمران استرجاعي داخل الصالة الرياضية.
في المقابل، أدت المجموعة الثانية تدريبات ميدانية على ملاعب أسباير، شملت تمارين في مربعات مصغرة، إضافة إلى تدريبات على الكرات الثابتة.
ومنح رينارد اللاعبين فترة حرة بعد نهاية المران، على أن يعود الجميع للتجمع مساء اليوم داخل المعسكر.
ويستأنف "الأخضر" تدريباته عند الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ السبت على ملاعب تدريب أسباير، وستكون الربع ساعة الأولى منها متاحة لوسائل الإعلام.