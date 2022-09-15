في افتتاح دوري الرديف .. الفتح يكسب الطائي برباعية

قص فريق الفتح شريط النسخة الأولى من الدوري الرديف لموسم 2022 / 2023 ، بفوزه الكبير على نظيره الطائي (4-1)، مساء اليوم الخميس،على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بالأحساء، ضمن الجولة الأولى من الدوري الرديف.
تناوب على تسجيل أهداف فريق الفتح كلٌ من عبد الله اليوسف "10"، وحسن آل سليس "21"، وأيمن الخليف "44"، وحسن صالح "85"، فيما جاء هدف الطائي الوحيد عن طريق فهد الجهني "66".
وبهذه النتيجة، حصد الفتح أول ثلاث نقاط في البطولة ، فيما بقي الطائي من دون نقاط.
ويلتقي الفتح مع أبها ضيفه، في الثالث من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما يحل الطائي ضيفًا على الشباب في التاسع من ديسمبر المقبل ضمن الجولة ذاتها.
ويُذكر أن دوري الرديف، يشارك به 7 فرق من دوري روشن للمحترفين هي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.
يُشار إلى أن المسابقة تُقام بنظام الدوري الكامل "ذهاب وإياب" على أن تكون مبارياتها مرادفة لمباريات دوري المحترفين للفرق المشاركة بمجموع 42 مباراة في الموسم، على أن يتم السماح لكل نادٍ بتسجيل 20 لاعبًا في قائمة المباريات وفق عدة اشتراطات تتمثل في أن يكون اللاعب مسجلاً في قائمة الفريق الأول، كما يحق للاعبين المسجلين في كشوفات النادي بالدرجة الأدنى المشاركة في مباريات الدوري الرديف.