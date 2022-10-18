"السميح" ضمن قائمة أفضل "10" لاعبين في العالم

اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في بطولة "مونتينيغرو" الدولية المصنفة G2، والتي أقيمت بالعاصمة بودغوريتشا في الجبل الأسود؛ حيث نجحت اللاعبة دنيا أبوطالب من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 53 كجم.
وخطف اللاعب رياض الظافري، المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 58 كجم.
ونال فهد السميح المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 54 كجم، ليواصل تقدمه في التصنيف العالمي؛ حيث وصل للمركز التاسع عالميًّا، وبذلك يصبح ضمن قائمة أفضل "10" لاعبين في العالم لوزن "54" كجم.
وضم المنتخب اللاعبين: فهد السميح، وحمد المبروك، ورياض الظافري، وعلي المبروك، وأحمد حمد المولد، واللاعبة دنيا أبوطالب، وأشرف فنيًّا على المنتخب: الروسي قربان بوجداييف، وإداريًّا: مدير المنتخبات ناصر القحطاني، ورأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالعزيز ذيب.