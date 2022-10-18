"السميح" ضمن قائمة أفضل "10" لاعبين في العالم

وضم المنتخب اللاعبين: فهد السميح، وحمد المبروك، ورياض الظافري، وعلي المبروك، وأحمد حمد المولد، واللاعبة دنيا أبوطالب، وأشرف فنيًّا على المنتخب: الروسي قربان بوجداييف، وإداريًّا: مدير المنتخبات ناصر القحطاني، ورأس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالعزيز ذيب.