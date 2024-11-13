رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية "عبدالله بن فهد": سعيدون أن تكون الجولة الختامية في الرياض

وأوضح الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله أنّ الجهود التي قام بها الاتّحاد في تجهيز الميدان ومرافقه جهد نابع من إيمان السعوديين أولًا بهذه البطولة وفي الخيل العربية وأهميتها في المجتمع الخليجي، وقال: "الأهم من هذا هو الدعم الذي حصلنا عليه من قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، وحرصها على أن يكون هذا الحدث على أكمل وجه، وأنْ يعكس حرص قيادتنا على الخيل العربية والجواد العربية في جميع المجالات".