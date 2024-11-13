رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية "عبدالله بن فهد": سعيدون أن تكون الجولة الختامية في الرياض

أبدى الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، سعادته بإقامة الجولة الختامية من جولات الجياد العربية "GCAT" في الرياض. وقال: "الحمد لله على التمام والكمال، والأكيد أننا سعيدون أنْ تكون الجولة الختامية في الرياض مكملة لما سبقها من جولات، ويكتمل العقد بختام ناجح وكبير لهذه الجولة".
وانطلقت اليوم الأربعاء منافساتُ الجولة النهائية، والتي ينظِّمها الاتحاد السعودي للفروسية حتى الـ16 من نوفمبر الجاري؛ حيث تُقام المنافسات على ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي "KAFD" بجوائز مالية مجموعها 27.5 مليون ريال.
وأوضح الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله أنّ الجهود التي قام بها الاتّحاد في تجهيز الميدان ومرافقه جهد نابع من إيمان السعوديين أولًا بهذه البطولة وفي الخيل العربية وأهميتها في المجتمع الخليجي، وقال: "الأهم من هذا هو الدعم الذي حصلنا عليه من قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، وحرصها على أن يكون هذا الحدث على أكمل وجه، وأنْ يعكس حرص قيادتنا على الخيل العربية والجواد العربية في جميع المجالات".
وأضاف: "سوف نشاهد نخبة من الجياد العربية تتنافس فيما بينها، ويسعدنا ان يكون ذلك على ارض المملكة وفي مدينة الرياض التي ترحب بالجميع ووجود الجمهور الجميل الذي يحيي هذه البطولة".
وشدّد الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، على أنّ المرابط السعودية هي جزء من المرابط العالمية، وأثبت ذلك في جولات البطولة. وقال: "مستوى الإنتاج في السعودية ارتفع بشكل كبير، وهذا الشيء يدعو للفخر".
وأتمّ الأمير عبدالله بن فهد: "بإذن الله سيكون حدثًا يليق بالجولة والجودة، وهذا حرص حكومتنا الرشيدة وسط توجيه مباشر من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، أن يكون هذا الحدث مميزًا واستضافة تليق باسم السعودية".