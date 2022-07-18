بعثة أخضر الطائرة تصل إلى الدمام تأهبًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الأولى

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الشباب إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك بعد ختام معسكر القاهرة، الذي انطلق في الأول من يوليو الجاري.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الأولى للكرة الطائرة لمنتخبات الشباب، التي تحتضنها صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في محافظة القطيف، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس القادم.

وسيلعب المنتخب السعودي مباراته الافتتاحية أمام المنتخب السوري على أن يختتم مبارياته في الدور التمهيدي أمام منتخب قطر.

وكانت قرعة بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب للكرة الطائرة، قد أسفرت عن تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين بواقع خمسة منتخبات في كل مجموعة، وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات قطر والكويت وسوريا وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق والبحرين والإمارات والأردن ولبنان.