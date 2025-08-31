من قميص لايناسب جسده النحيل إلى هدف عريض.. قصة "جون" مع الخلود السعودي يرويها أمريكي

رغم الخسارة أمام الاتفاق 2-1، اختار رئيس نادي الخلود "بن هاربورغ" أن يشارك الجماهير قصة طريفة تحولت إلى لحظة مؤثرة في أول ظهور للاعب الجديد “جون”.
فقد كشف "هاربورغ" أن "جون"، الذي وصل إلى الرس قبل خمسة أيام فقط من المباراة برفقة والده ووكيله وخطيبته، لم يكن متأكداً في البداية من توقيع العقد ، لكن دفء الاستقبال في المدينة غيّر موقفه بسرعة، حتى أنه أعلن انضمامه عبر حساباته قبل أن يصدر البيان الرسمي للنادي.
وقال الأمريكي "بينما لم يحظَ سوى بثلاثة أيام من التدريبات مع زملائه، وجد نفسه يخوض مباراة صعبة أمام الاتفاق، بظروف مضحكة نوعاً ما: إذ إن القميص المخصص له لم يكن حتى على مقاسه".
لكن هذه التفاصيل لم تمنعه من كتابة لحظة جميلة، حين استقبل عرضية زميله "مزياني" وحوّلها برأسية هدف وصفه هاربورغ بأنه من أروع أهداف الأسبوع. وبين هتافات الجماهير، ذرفت عائلة "جون" الدموع فرحًا من المدرجات.
وختم رئيس الخلود بالقول إن ما يميز هذه القصة ليس الهدف وحده، بل شجاعة "جون" في اتخاذ قرار غير تقليدي بالانضمام إلى دوري روشن في بداية مسيرته، ليصبح قريبًا من النادي وجماهيره منذ اللحظة الأولى.