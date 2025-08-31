من قميص لايناسب جسده النحيل إلى هدف عريض.. قصة "جون" مع الخلود السعودي يرويها أمريكي

فقد كشف "هاربورغ" أن "جون"، الذي وصل إلى الرس قبل خمسة أيام فقط من المباراة برفقة والده ووكيله وخطيبته، لم يكن متأكداً في البداية من توقيع العقد ، لكن دفء الاستقبال في المدينة غيّر موقفه بسرعة، حتى أنه أعلن انضمامه عبر حساباته قبل أن يصدر البيان الرسمي للنادي.