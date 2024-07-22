الأخضر تحت 19 عامًا يتغلب على فياريال الإسباني ضمن بطولة كوتيف الدولية

ودخل المدرب البرازيلي ماركوس سواريز المباراة بقائمة مكونة من: حامد الشنقيطي في حراسة المرمى، سلطان العيسى، سعود هارون، صالح برناوي، منتظر الشقاق، علي الحسين، راكان الغامدي، زياد الغامدي، راكان الجمعان، رامز العطار، علي المهداوي.