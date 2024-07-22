الأخضر تحت 19 عامًا يتغلب على فياريال الإسباني ضمن بطولة كوتيف الدولية

تغلب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا على فريق نادي فياريال الإسباني تحت 19 عامًا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين ضمن بطولة كوتيف الدولية 2024 في إسبانيا.
وجاء هدفا "الأخضر" عن طريق اللاعبين عمار اليهيبي في الدقيقة 60، وسعود هارون في الدقيقة 69 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب البرازيلي ماركوس سواريز المباراة بقائمة مكونة من: حامد الشنقيطي في حراسة المرمى، سلطان العيسى، سعود هارون، صالح برناوي، منتظر الشقاق، علي الحسين، راكان الغامدي، زياد الغامدي، راكان الجمعان، رامز العطار، علي المهداوي.
ويعاود أخضر 19 تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب الأوروغواي مساء يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كوتيف الدولية.