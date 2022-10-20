بحضور "السيف".. اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2022 تستعرض استعداداتها التنظيمية

‏وأوضح السيف أن الاستعدادات لانطلاق الرالي تسير بالشكل الصحيح بتكاتف رؤساء وأعضاء اللجان وفق ما هو مخطط لها، مبيناً أنه استُعرِضت الخطوات وتذليل جميع العقبات التي تعترض عمل اللجان، مؤكداً متابعة واهتمام أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي لما له من عوائد للمنطقة من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.