بحضور "السيف".. اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2022 تستعرض استعداداتها التنظيمية

عقدت اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2022، أمس اجتماعاً بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف، ورؤساء اللجان الفرعية للرالي.
واستعرض الاجتماع الاستعدادات التنظيمية والخطوات التي أجرتها خلال المدة الماضية إدارة اللجان العاملة، بالإضافة إلى مناقشة خطط سير العمل وأبرز الاحتياجات والمتطلبات الداعمة لإنجاح هذا الحدث الدولي المسجل باسم المملكة في نسخته الثامنة عشرة، وذلك قبل انطلاق الرالي في الـ10 من نوفمبر القادم.
وأوضح السيف أن الاستعدادات لانطلاق الرالي تسير بالشكل الصحيح بتكاتف رؤساء وأعضاء اللجان وفق ما هو مخطط لها، مبيناً أنه استُعرِضت الخطوات وتذليل جميع العقبات التي تعترض عمل اللجان، مؤكداً متابعة واهتمام أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي لما له من عوائد للمنطقة من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.