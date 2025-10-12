أخضر الصالات تحت 17 يعلن قائمة الأخضر لمعسكر الدمام

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 17 عامًا، مبارك بن علي الشهراني، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في المعسكر الداخلي، الذي سيُقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 13 حتى 21 أكتوبر الجاري، ويمثل المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي قبل خوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، المقرر إقامتها في مملكة البحرين.