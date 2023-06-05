خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو الحالي.. انطلاقة منافسات كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023 غدًا في جدة

تنطلق، مساء غدٍ الثلاثاء، في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو الحالي، بمشاركة منتخبات: السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.
وتنطلق المنافسات بالمباراة الأولى التي تجمع بين منتخبي السعودية والجزائر، وذلك في صالة وزارة الرياضة بملعب الأمير عبدالله الفيصل، تليها مباراة منتخبي ليبيا وطاجيكستان.
وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023، حيث أقيمت النسختان الأولى والثانية في مصر عامي 1998 و2005 وتوج المنتخب المصري باللقب في المرتين.
وأقيمت النسخة الثالثة من البطولة في ليبيا عام 2007 وتوج المنتخب الليبي بطلًا، قبل أن يُتوج باللقب مجددًا في النسخة الرابعة بمصر عام 2008.
واستضافت مصر منافسات النسخة الخامسة من البطولة عام 2021، وتوج المنتخب المغربي باللقب، قبل أن يتوج مجددًا بلقب النسخة السادسة بالمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي.
في جانب آخر، عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول بحضور أعضاء اللجنة المنظمة وممثلي لجان البطولة، وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم وهم جو فيون حسنوف وحاليلوف أنقار وأنشوبيكوف الشبيكو، حيث تم اعتماد قائمة الحكام وقوائم المنتخبات المشاركة، بالإضافة للوقوف على جاهزية جميع لجان البطولة، الإدارية والفنية والتنظيمية والإعلامية والحكام؛ استعدادًا لانطلاقة المنافسات غدًا الثلاثاء.
وأجرت لجنة الحكام صباح اليوم الاثنين، اختبار لياقة بدنية لكل الحكام المشاركين وهم فهد الحوسني وأحمد الغيص من الإمارات، وحسين البحار وعبدالرحمن الدوسري من البحرين، وأيمن كمون وعبدالأكرم الهنتاني من تونس، وعادل شناوة وعمار بهلوان من الجزائر، وسعد علي آل حيان من السعودية، وهاوكار سالار أحمد وحسن الجبوري من العراق، ومحمد الغول من فلسطين، وماجد مطر الحاتمي من عمان، وعيسى السيد وعبدالعزيز الصراف من الكويت، وخليل بلهوان وإلياس الحكيم من لبنان، وعلي العياط ورمزي رمضان من ليبيا، ومحمد حسن وعاطف حسين وطارق سامي من مصر، وخالد هنيش وسعيد الحوض من المغرب.
وعُقدت اليوم الاثنين، المؤتمرات الصحفية الخاصة بمدربي منتخبات المجموعة الأولى، وهي منتخبات السعودية والجزائر وليبيا وطاجيكستان، بينما ستُعقد غدًا الثلاثاء، المؤتمرات الخاصة ببقية المنتخبات.
من جانبه، أوضح وحيدوف بيراو مدرب منتخب طاجيكستان، أن هذه المشاركة هي الأولى لهم في البطولة العربية، معربًا عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية، ومقدمًا شكره للاتحاد العربي لكرة القدم على تنظيم البطولة.
وقال: "هدفنا من المشاركة هو اكتساب الخبرات، خاصة وأن البطولة تشهد وجود عدد من المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم، وستكون فرصة لنا للاحتكاك مع هذه المنتخبات القوية، وأتمنى التوفيق للجميع".
بينما قدم ريكاردو مدرب منتخب ليبيا، شكره للاتحاد العربي لكرة القدم على التنظيم وحسن الاستقبال، مضيفًا بقوله: "البطولة فرصة لتطوير منتخبنا وتحسين مستواه، وبالرغم من صعوبة المنافسة إلا أننا سنلعب كل مباراة بمثابة النهائي، وسنبذل قصارى جهدنا للظهور بمستوى مشرف".
أما أندريو مدرب منتخب السعودية، فقد رحب بالمنتخبات المشاركة وتمنى لهم الإقامة الطيبة، وقال: "رغم صعوبة مجموعتنا إلا أننا قادرون على المُضي قدمًا، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، خاصة وأن البطولة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا، وبهذه المناسبة أدعو الجماهير للحضور ومساندتنا، فالبطولة قوية وتضم عددًا من المنتخبات الجيدة مثل منتخب طاجيكستان الذي يعتبر من أقوى المنتخبات في قارة آسيا".
في حين أبدى ابن عمروش نور الدين مدرب منتخب الجزائر، سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية، معربًا عن شكره للاتحاد العربي لكرة القدم على تنظيم البطولة، مشددًا: "نطمح لتطوير منتخبنا بشكل جيد، خاصة وأنه تنتظرنا مشاركة في كأس إفريقيا".