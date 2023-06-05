خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو الحالي.. انطلاقة منافسات كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023 غدًا في جدة

وأجرت لجنة الحكام صباح اليوم الاثنين، اختبار لياقة بدنية لكل الحكام المشاركين وهم فهد الحوسني وأحمد الغيص من الإمارات، وحسين البحار وعبدالرحمن الدوسري من البحرين، وأيمن كمون وعبدالأكرم الهنتاني من تونس، وعادل شناوة وعمار بهلوان من الجزائر، وسعد علي آل حيان من السعودية، وهاوكار سالار أحمد وحسن الجبوري من العراق، ومحمد الغول من فلسطين، وماجد مطر الحاتمي من عمان، وعيسى السيد وعبدالعزيز الصراف من الكويت، وخليل بلهوان وإلياس الحكيم من لبنان، وعلي العياط ورمزي رمضان من ليبيا، ومحمد حسن وعاطف حسين وطارق سامي من مصر، وخالد هنيش وسعيد الحوض من المغرب.