نجمات الجولف العالمي يتأهّبن لمواجهات ختام سلسلة أرامكو في الرياض

تستعدّ أبرز نجمات الجولف العالمي لخوض مواجهة حاسمة في ختام سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستقام في نادي الرياض للجولف من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.
وتتصدّر المشهدَ البريطانيةُ "تشارلي هول" و"جورجيا هال"، إلى جانب الأمريكية "أليسون لي"، والتايلاندية "باتي تافاتاناكيت"، في منافسات تعد بالكثير من الإثارة مع اقتراب نهاية الموسم.
وتسعى "هول" لإنهاء موسم 2024 بانتصار مميز بعد أدائها اللافت هذا العام، بينما تتطلّع "هال" لاستعادة زخم انتصاراتها في السعودية بعد فوزها بلقب بطولة أرامكو للسيدات الدولية بجدة عام 2022.
وتأتي هذه البطولة لتجسّد التزام جولف السعودية بتعزيز مشاركة النساء في الرياضة، وسط حضور جماهيري متزايد. تشهد البطولةُ مشاركةَ 28 فريقًا في منافسة تمتدّ لثلاثة أيام، بالإضافة إلى منطقة جماهير مميزة تتيح للجميع فرصة اختبار مهاراتهم في الجولف؛ ما يضمن تجربة رياضية وترفيهية متكاملة.