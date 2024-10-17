نجمات الجولف العالمي يتأهّبن لمواجهات ختام سلسلة أرامكو في الرياض

وتأتي هذه البطولة لتجسّد التزام جولف السعودية بتعزيز مشاركة النساء في الرياضة، وسط حضور جماهيري متزايد. تشهد البطولةُ مشاركةَ 28 فريقًا في منافسة تمتدّ لثلاثة أيام، بالإضافة إلى منطقة جماهير مميزة تتيح للجميع فرصة اختبار مهاراتهم في الجولف؛ ما يضمن تجربة رياضية وترفيهية متكاملة.