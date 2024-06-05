في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم.. إجراء قرعة دوري الدرجة الثانية للمحترفين 2024-2025

وأسفرت نتائج القرعة في المجموعة الأولى عن كل من: هجر، الترجي، الجيل، بيشة، الشعلة، الساحل، مضر، نجران، عرعر، الكوكب، الحوراء، اللواء، الأنصار، النجوم، العلا، الغوطة.