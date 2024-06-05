في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم.. إجراء قرعة دوري الدرجة الثانية للمحترفين 2024-2025

أجريت، اليوم الأربعاء، قرعة دوري الدرجة الثانية للمحترفين للموسم الرياضي المقبل 2024-2025، وذلك في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض، بحضور رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية المكلف عبدالمحسن بن عبدالله الدهيمي، وبمشاركة 32 فريقًا.
وتم تقسيم الأندية الـ32 المشاركة إلى 16 مستوى، بواقع فريقين في كل مستوى على النحو التالي:
المستوى الأول: هجر، القيصومة
المستوى الثاني: الترجي، الدرعية
المستوى الثالث: جرش، الجيل
المستوى الرابع: بيشة، الروضة
المستوى الخامس: الصقر، الشعلة
المستوى السادس: الساحل، الوشم
المستوى السابع: مضر، وج
المستوى الثامن: نجران، حطين
المستوى التاسع: التقدم، عرعر
المستوى العاشر: القوس، الكوكب
المستوى الحادي عشر: الانتصار، الحوراء
المستوى الثاني عشر: اللواء، السد
المستوى الثالث عشر: الريان، الأنصار
المستوى الرابع عشر: طويق، النجوم
المستوى الخامس عشر: العلا، الأنوار
المستوى السادس عشر: الشرق، الغوطة
وأسفرت نتائج القرعة في المجموعة الأولى عن كل من: هجر، الترجي، الجيل، بيشة، الشعلة، الساحل، مضر، نجران، عرعر، الكوكب، الحوراء، اللواء، الأنصار، النجوم، العلا، الغوطة.
في المقابل ضمت المجموعة الثانية كلاً من:
القيصومة، الدرعية، جرش، الروضة، الصقر، الوشم، وج، حطين، التقدم، القوس، الانتصار، السد، الريان، طويق، الأنوار، الشرق.
ويشهد الموسم الجديد مشاركة أندية: الترجي، هجر، والقيصومة والتي هبطت من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بالإضافة إلى أندية: العلا، الأنوار، الشرق والغوطة التي صعدت من دوري الدرجة الثالثة.
يُذكر أن اجتماعًا أقيم على هامش القرعة، شهد مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهم أندية الدرجة الثانية قبل الموسم الجديد.