أخضر الطائرة يتأهل للمرحلة الثانية من البطولة الآسيوية

وبعد نهاية المباراة بارك عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي عبدالمحسن آل عبيد تأهل المنتخب السعودي في البطولة الآسيوية، قائلاً: "إن العمل وفق خطة استراتيجية الاتحاد في تكوين جيل جديد من اللاعبين قادر على المنافسة على جميع البطولات، خاصة وأن متوسط أعمار اللاعبين المشاركين 17 عامًا، وهو المعدل الأصغر بالبطولة.