أخضر الطائرة يتأهل للمرحلة الثانية من البطولة الآسيوية

تأهل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا إلى المرحلة الثانية في البطولة الاسيوية الـ22 للكرة الطائرة التي تستضيفها مدينة سورابايا الإندونيسية، وذلك بعد فوزه المستحق على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أشواط نظيفة 19/25، 22/25، 21/25.
قـدم المنتخب السعودي مستوى أكثر من رائع وظهر التجانس والتعاون بين اللاعبين داخل الملعب وكانوا حوائط للصد والضربات الساحقة والإرسالات القوية التي تفوق فيها الأخضر على خصمهم، ليؤكد تأهله إلى المرحلة الثانية في البطولة القارية.
ويواجه المنتخب السعودي في الدور الثاني اليابان والهند وبنفس المجموعة إندونيسيا ويتأهل الأول والثاني لمجموعة تحديد المراكز 4-1.
وبعد نهاية المباراة بارك عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي عبدالمحسن آل عبيد تأهل المنتخب السعودي في البطولة الآسيوية، قائلاً: "إن العمل وفق خطة استراتيجية الاتحاد في تكوين جيل جديد من اللاعبين قادر على المنافسة على جميع البطولات، خاصة وأن متوسط أعمار اللاعبين المشاركين 17 عامًا، وهو المعدل الأصغر بالبطولة.
ونتقدم بالشكر الجزيل لسفارة المملكة في إندونيسيا وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، فيصل عبدالله العمودي على الاحتفاء بالبعثة المشاركة بالبطولة وتقديم كافة التسهيلات والمتابعة منذ اليوم الأول لوصول بعثة المنتخب.