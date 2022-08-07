أمير عسير يشكر القيادة في ختام بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022

وقدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على جميع الخدمات المساندة التي حظيت بها البطولة خلال فترة إقامتها في منطقة عسير، بمشاركة 18 منتخبًا عربيًا، وذلك من مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة، لافتًا إلى أن هذا الدعم أسهم بشكل كبير في نجاح البطولة، مقدمًا شكره لجميع المنتخبات التي شاركت في هذه النسخة، ومهنئًا في الوقت ذاته المنتخب السعودي لتحقيقه لقب هذه النسخة.