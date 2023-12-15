الفرنسي "ديليستر".. يخطف لقب شوط كأس العالم في "قفز السعودية"

توّج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، أمس الجمعة، الفارس الفرنسي سيمون ديليستر، بلقب الشوط المؤهل لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 في الرياض، وذلك ضمن أشواط اليوم الثاني من الأسبوع الثاني والأخير في بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز في نسختها الثالثة بمقر قفز السعودية بالجنادرية.