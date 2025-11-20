مليون ريال جوائز في بطولة PIF السعودية الدولية للجولف ضمن مهرجان WOW وموسم الرياض

وشهد اليوم الأول من البطولة تتويج عبدالرحمن الناصر (19 عامًا) كأول فائز بإحدى السيارات الأربع الجديدة ضمن سحوبات "تحدّي الجولف"، وذلك بعد مشاركته أثناء متابعته لمنافسات البطولة العالمية. وسيتم الإعلان عن المزيد من الفائزين يوميًا بدءًا من الساعة الثالثة مساءً.