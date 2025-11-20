مليون ريال جوائز في بطولة PIF السعودية الدولية للجولف ضمن مهرجان WOW وموسم الرياض

يُضفي مهرجان WOW نكهة جديدة على النسخة السابعة من بطولة السعودية الدولية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، إحدى أبرز فعاليات موسم الرياض 2025، حيث يشهد الحدث تقديم جوائز فاخرة تتجاوز قيمتها مليون ريال سعودي للجماهير الحاضرة للاستمتاع بأجواء البطولة.
وتتصدر أربع سيارات هجينة كهربائية (Plug-in Hybrid) من فئة الدفع الرباعي عالية المواصفات قائمة الجوائز الفاخرة المتاحة للجماهير، إلى جانب رحلات جولف دولية إلى أبرز الوجهات العالمية ضمن سلسلة بطولات صندوق الاستثمارات العامة، وأحدث أجهزة Apple، إضافة إلى إقامات فاخرة في فنادق ماندارين أورينتال.
ويمكن لعشّاق الجولف المتواجدين في نادي الرياض للجولف خلال أيام المنافسات من 19 إلى 22 نوفمبر 2025 المشاركة في هذه التجربة المميزة بسهولة، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بـ"تحدّي الجولف" داخل الملعب، والاستمتاع في الوقت نفسه بمشاهدة نخبة لاعبي العالم يتنافسون على أعلى المستويات.
وتشهد البطولة هذا العام مشاركة 120 لاعبًا من أبرز نجوم الجولف العالميين، من بينهم سبعة لاعبين سعوديين في رقم قياسي جديد، إلى جانب سبعة فائزين ببطولات كبرى وخمسة من أبطال النسخ السابقة.
وحرصًا على تشجيع الجماهير على المشاركة داخل الملعب، يمكن الانضمام إلى تحدّي الجولف عبر خيارين رئيسيين:
• مسح رموز الاستجابة السريعة المنتشرة في مختلف مناطق ملعب الجولف.
ملاحظة: أكبر الجوائز مخصصة للمشاركين عبر هذا التحدي.
كما يُنصح الجماهير بالحضور المبكر إلى موقع البطولة لزيادة فرص الفوز والاستمتاع بتجربة المتابعة الميدانية، إضافةً إلى المبادرة بمسح رمز الاستجابة السريعة فور دخول الموقع.
وشهد اليوم الأول من البطولة تتويج عبدالرحمن الناصر (19 عامًا) كأول فائز بإحدى السيارات الأربع الجديدة ضمن سحوبات "تحدّي الجولف"، وذلك بعد مشاركته أثناء متابعته لمنافسات البطولة العالمية. وسيتم الإعلان عن المزيد من الفائزين يوميًا بدءًا من الساعة الثالثة مساءً.
وتحمل نسخة هذا العام إضافة استثنائية بإطلاق مهرجان WOW الذي يجمع بين منافسات الجولف العالمية، والسيارات الفاخرة، والعروض الموسيقية الحيّة، في تجربة تجمع الرياضة والترفيه والثقافة ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.
ويقدّم المهرجان هذا العام حفلات موسيقية يومية خلال أيام البطولة، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين والعرب؛ حيث انطلقت الفعاليات يوم الأربعاء 19 نوفمبر بحفل أحيته أُميمة طالب وR3HAB، تلتها أمسية الخميس 20 نوفمبر بمشاركة Central Cee وهيفا وهبي، فيما تُحيي نانسي عجرم حفل يوم الجمعة 21 نوفمبر، وتُختتم العروض مساء السبت 22 نوفمبر بحفل Ayed Youse.