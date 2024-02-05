النصر يفتح ملف الهلال في نهائي كأس موسم الرياض.. ويحتفي بـ "رونالدو" و"عزيز"

احتفى لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، بزميلهم الأسترالي الدولي عزيز بيهيتش، المنضم حديثاً للفريق، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، قبل مشاركته في أول حصة تدريبية، وأعدوا له ممراً ترحيبياً.
وشهدت تدريبات أصفر العاصمة الجماعية مشاركة الدوليين "علي لاجامي، سامي النجعي، عبد الإله الخيبري، عبد الرحمن غريب وراغد النجار".
وفتح النصر ملف مواجهة الهلال، الخميس المقبل، في نهائي كأس موسم الرياض، على ملعب «المملكة أرينا»، حيث ركّز مدرب الفريق البرتغالي لويس كاسترو، على الجوانب اللياقية والفنية خلال التدريبات، والتسديد على المرمى من مسافات مختلفة.
واحتفل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع اللاعبين، ببلوغ الـ 39 من عمره، بعد عام مميز مع الأصفر، استطاع أن يحرز فيه ثاني أفضل أرقامه من حيث الصناعة والأهداف.