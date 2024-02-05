النصر يفتح ملف الهلال في نهائي كأس موسم الرياض.. ويحتفي بـ "رونالدو" و"عزيز"

احتفى لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، بزميلهم الأسترالي الدولي عزيز بيهيتش، المنضم حديثاً للفريق، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، قبل مشاركته في أول حصة تدريبية، وأعدوا له ممراً ترحيبياً.