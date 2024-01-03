النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية تنطلق الجمعة من العُلا

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في تصريح صحفي: "مع بداية العام الجديد 2024 نواصل العمل باستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية على أرض المملكة العربية السعودية، في ظل ما نجده من اهتمام وحرص كبيرين من قيادة هذا الوطن العظيم، ودعم سخي من قبل سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- للقطاع الرياضي عامة، فها هو رالي داكار العريق يعود مجدداً بنسخته الخامسة؛ لينطلق بمشيئة الله من مدينة العلا الساحرة ذات الطبيعة الخلابة، والتي سنستمتع فيها سويًّا بإذن الله في خمسة عشر يومًا مليئة بالإثارة والتحدي، بمشاركة 778 شخصًا يمثلون 72 دولة على مستوى العالم على متن 434 مركبة متنوعة بمختلف فئات السباق، سيتنافسون في 12 مرحلة أساسية، وواحدة تمهيدية تمرُّ جميعها بالعديد من المدن والمناطق المختلفة بالمملكة".