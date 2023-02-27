بسباعية تاريخية.. مدرب "الدحيل" وعد بكتابة التاريخ أمام الهلال.. فأوفى

في حين كان الإيراني حميد رضا رجبي، الذي تسلّم زمام القيادة الفنية لفريق "فولاذ خوزستان" الإيراني بصورة طارئة بعد استقالة مواطنه جواد نيكونام، أكثر واقعية عندما قال: أمامنا مباراة صعبة؛ لأننا نلعب أمام أفضل نادٍ في آسيا، وحامل اللقب ووصيف العالم، وفريقنا صعب على أي فريق آخر، عندما يواجهنا أي فريق يكون فولاذ حاضرًا وجاهزًا، ويهمُّنا التركيز.