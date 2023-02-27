بسباعية تاريخية.. مدرب "الدحيل" وعد بكتابة التاريخ أمام الهلال.. فأوفى

خرج الأرجنتيني "هيرنان كريسبو" المدير الفني لفريق الدحيل في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة فريقه بالهلال السعودي في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وأكد أنهم سيكتبون التاريخ، وأوفى بوعده عندما استقبل سبعة أهداف دون مقابل.
ولم يمنح الهلال فريق الدحيل وجمهوره أي فرصة لالتقاط الأنفاس عندما سجّل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ثم أتبعه بثانٍ وثالث دون رحمة، لتتبعثر كل الخطط التي رسمها "هيرنان كريسبو"، ويتجرع مرارة مشهد الأهداف وهي تهز شباكه دون رحمة.
تصريحات المدربين قبل مواجهة الزعيم كانت تجمع بين الغرور والواقعية؛ فقبل انطلاق ثمن نهائيات دوري أبطال آسيا في الدوحة من نفس النسخة أكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي في مؤتمر صحفي أفضلية الهلال السعودي، وأن مشوارهم يبدأ بالهلال، وبالفعل بدأ مشوار العودة إلى دبي بخروجهم على يد الأزرق الآسيوي وعودتهم سريعًا.
في حين كان الإيراني حميد رضا رجبي، الذي تسلّم زمام القيادة الفنية لفريق "فولاذ خوزستان" الإيراني بصورة طارئة بعد استقالة مواطنه جواد نيكونام، أكثر واقعية عندما قال: أمامنا مباراة صعبة؛ لأننا نلعب أمام أفضل نادٍ في آسيا، وحامل اللقب ووصيف العالم، وفريقنا صعب على أي فريق آخر، عندما يواجهنا أي فريق يكون فولاذ حاضرًا وجاهزًا، ويهمُّنا التركيز.