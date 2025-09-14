يايسله: الأهلي أمام اختبار صعب غدًا وهدفنا الحفاظ على اللقب القاري

وأكد ماتياس يايسله أن مباراة الغد صعبة وعليهم المحافظة على اللقب القاري وخوض جميع المباريات برتم عالٍ واستغلال جميع نقاط القوة في فريق الأهلي من أجل الانتصار، مبينًا أن أمامه 24 ساعة لاتخاذ القرار النهائي بشأن قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة، مفضلًا عدم الإفصاح عن الأسماء، ومشيرًا إلى عدم رضاه عن غياب بعض العناصر بسبب الإصابات أو ارتباطهم بالمشاركات الدولية مع منتخباتهم.